'Zaankanter (20) neemt geladen pistool in onderbroek mee gevangenis in'

Een man (20) uit Krommenie is de gevangenis in Leeuwarden binnengekomen met een geladen pistool. Dat zeggen meerdere autoriteiten. Bij zijn arrestatie in Haarlem is hij blijkbaar niet goed gefouilleerd. De politie Noord-Holland is een intern onderzoek gestart. "Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt."

Het gaat om een incident op 11 april. In een net uitgebrachte maandelijkse rapportage van de Dienst Justitiële Inrichtingen is te lezen dat die dag medewerkers van de gevangenis in Friesland een schokkende ontdekking doen.

Eerder wordt in Haarlem een 20-jarige man uit Krommenie opgepakt door de politie op verdenking van afpersing. Agenten brengen hem naar het bureau en daar wordt hij gefouilleerd. "Toen is er niets opgemerkt", vertelt een woordvoerder van de politie tegen NH.

De jongeman is vervolgens vervoerd naar de Penitentiaire Inrichting Leeuwarden. Daar blijkt gedurende een check op de zogeheten inkomstenafdeling dat hij een wapen bij zich draagt. Geladen. "Het ging om een klein alarmpistool. Dat zat in zijn onderbroek verstopt."

Gevangenismedewerkers slaan alarm, de politie komt en de man wordt opnieuw aangehouden en gehoord. Hij is volgens Dienst Justitiële Inrichtingen voor smokkelen bestraft met twee weken isolatiecel.

"Dat wil je allerminst binnen hebben", aldus DJI-woordvoerder René Hut tegen NH, nadat de Leeuwarder Courant als eerste over het wapen-incident heeft geschreven. "Ik heb dit in de zeven jaar dat ik hier werk nog nooit meegemaakt."

Intern onderzoek politie

De politie heeft na dit incident een integriteits- en klachtenonderzoek ingesteld, zo meldt zij. "Dit is deels afgerond. Het belangrijkste is dat we hiervan leren. We hebben daarom vorige week een bijeenkomst gehad met aanbevelingen om dit soort incidenten te voorkomen."

Hij benadrukt dat de man uit Krommenie niemand heeft bedreigd met het wapen. De 20-jarige is inmiddels voorgeleid. De officier van justitie moet nog beslissen of en waarvoor de man uiteindelijk zal worden vervolgd, meldt het OM.

Het is niet duidelijk wie de advocaat van de verdachte is. Tips over dit verhaal? Mail naar [email protected].