Ajax-coach Vos hult zich in nevelen over toekomst: "We zijn in gesprek"

Een teleurstellend resultaat voor Jong Ajax in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. De Amsterdamse beloften verloren in eigen huis nota bene van provinciegenoot Jong AZ met 1-2. Het was tevens misschien wel de laatste wedstrijd van trainer Dave Vos als hoofdverantwoordelijke bij Jong Ajax op Sportpark De Toekomt.

"We zijn in gesprek en we gaan kijken wat daarin de juiste stappen zijn voor mij en voor de club", aldus Vos. "Ik ben hier gekomen om de club te helpen, toch een beetje om terug te zijn bij mijn eigen club. Dat was heel erg mooi. Iedereen heeft dromen. Het is nu afwachten."

"Ik heb een geweldige tijd gehad hier de afgelopen paar maanden. Werken met deze talenten is gewoon onwijs leuk om te doen", aldus de Amstelvener die sinds februari aan het roer staat bij Jong Ajax. De spelers hun aller laatste stap zien maken en helpen is heel erg leuk om te doen. Het is altijd een mogelijkheid." Stijgende lijn Het is derhalve dus nog niet bekend wie er volgend seizoen voor de groep staat bij de beloftenploeg van Ajax. In de dertien wedstrijden met Vos in de dug-out pakte Jong Ajax maar liefst 21 punten. In de 24 wedstrijden voor Vos, onder John Heitinga, pakten de Amsterdammers 25 punten. Jong Ajax sluit het seizoen vrijdag af met een uitwedstrijd tegen het al gepromoveerde Heracles Almelo.