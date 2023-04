Jong Ajax-trainer Dave Vos geniet van zege op Telstar: "Echt een teamprestatie"

Het Jong Ajax van trainer Dave Vos boekte vandaag een mooie 3-2 zege op provinciegenoot Telstar. De talenten uit Amsterdam zijn zo bezig aan een goede reeks waarin vooral veel doelpunten worden gemaakt. "We willen het zo goed mogelijk doen deze laatste periode."

Jong Ajax-trainer Dave Vos ziet dat zijn ploeg de laatste weken stappen maakt - NH Sport

"We willen als team strijden voor die periode. We zijn goed begonnen met drie zeges in vier wedstrijden. Het is iets wat leeft in de groep", aldus Vos. "Elke speler heeft individuele doelen, maar als team willen we echt strijden in deze periode."

"Jong Ajax is best wel een lastig team" Jong Ajax-trainer Dave Vos

Vos, die medio februari John Heitinga opvolgde als trainer, is blij met de progressie die zijn team doormaakt. "Jong Ajax is best wel een lastig team. Er komen heel veel spelers bij elkaar. Veel verschillende samenstellingen. Maar als ik dan zie hoe we vandaag als team de overwinning over de streep trekken, dan kunnen we daar als team goed op terugkijken." Tekst gaat verder onder het artikel.

Lees ook Nipte zege Jong Ajax na zinderende derby tegen Telstar

Smaakmaker Eén van de uitblinkers aan de zijde van Jong Ajax tegen Telstar was Ar'Jany Martha. De vleugelaanvaller was goed voor de openingstreffer. Het was voor Martha echter wel pas zijn tweede doelpunt van het seizoen. "Als aanvaller is twee doelpunten te weinig. Maar nu gaat er meer aankomen. Jullie gaan meer van mij zien!", aldus een strijdlustige Martha.

De reactie van Ar'Jany Martha na Telstar - Jong Ajax - NH Sport