Initiatief voor bloemenlint in Hoorn "als super-promotie van de stad"

In Hoorn is een initiatief ontstaan om een zogeheten bloemenlint aan te leggen langs de dijk. Deze strook van honderden meters, waar nu gras en onkruid groeit, kan volgens initiatiefnemer Alex Pierlo een mooie aanvulling zijn op het nieuwe strand en de hangende bloembakken in de lantaarnpalen. "Ik denk dat dit een super-promotie kan zijn voor de stad", zegt hij.

De 67-jarige inwoner uit Hoorn is gepensioneerd en loopt daarom naar eigen zeggen zo'n vier keer per week een ronde door zijn woonplaats. "Regelmatig valt me dan wat op. Bijvoorbeeld deze dijk, wat in mijn ogen de uitstraling heeft van een dood vogeltje", vertelt Alex Pierlo. "Omdat het nog nieuw is en ze druk bezig zijn om verderop het stadsstrand te bouwen, denk ik niet dat er gras gezaaid is. Maar het onkruid kruipt nu wel allemaal omhoog."

Mede hierom kwam hij met het idee om op deze strook van enkele honderden meters een bloemenlint aan te leggen. Naast het fonkelnieuwe stadsstrand dat opgeleverd moet worden, zou dit volgens de Horinees een extra promotie voor de stad Hoorn kunnen zijn.

Het verkeer in de richting van Alkmaar komt ter hoogte van Stompetoren een zelfde bloemenlint tegen. "Omdat onze dochter in Alkmaar woont, rijden wij er regelmatig langs. Dat ziet er gewoon schitterend uit en is heel kleurrijk. Ik denk dat het voor Hoorn ook zeker iets kan zijn, en voor een gemeente is het qua kosten een kleinere moeite dan als mensen het particulier doen", licht Alex toe, die na het plaatsen van zijn initiatief veel positieve bijval heeft gekregen van andere inwoners uit Hoorn.

Belangrijk voor bijen

Een van de inwoners die het idee voor een bloemenlint ondersteunt, is Arjan Buur. De 49-jarige inwoner van Hoorn zorgde twee jaar geleden al voor een aantal 'bloemenbommetjes' in de gemeente, waarbij er honderden zaden werden geplant met andere enthousiastelingen. "Dit is vrij simpel te realiseren."