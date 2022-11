Nieuwe mijlpaal voor Hoorns stadsstrand

De werkzaamheden voor de inrichting van het stadsstrand in Hoorn zijn vandaag van start gegaan. Op de nieuwe oeverdijk in Hoorn komt het grootste aan een meer gelegen stadsstrand van Nederland. Over een half jaar is het eerste deel van het strand af en kunnen Horinezen hun badhanddoek er neer gaan leggen.

De nieuwe zondige oeverdijk, het deel tussen schouwburg Het Park en de Galgenbocht, wordt de komende anderhalf jaar ingericht als stadsstrand. Er komen fiets- en wandelpaden, parkeergelegenheden voor de auto en fiets en speelplekken voor kinderen. Vlakbij de zwemsteiger komt een strandpaviljoen en halverwege het stadsstrand bij de uitkijkheuvel is er plek voor een foodtruck.

Quote Dit stadsstrand gaat een grote meerwaarde zijn voor Hoorn en de regio" Arthur Helling, WETHOUDER

"Dit stadsstrand gaat een grote meerwaarde zijn voor Hoorn", verwacht wethouder Arthur Helling. "Vanwege de warmere zomers wordt water steeds belangrijk, niet alleen om af te koelen, maar ook voor het vertier. Dat zien we nu ook al in het Julianapark en het Schellinkhouterdijk-gebied. Dit is een cadeau voor de stad en de regio." Naar verwachting wordt het eerste deel van het strand, van de schouwburg tot aan de geplande wandelbrug, rond juli 2023 geopend voor het publiek. In de zomer van 2024 is naar verwachting het gehele stadsstrand klaar voor gebruik.

Ruim 1,4 miljoen euro subsidie De provincie Noord-Holland geeft de gemeente Hoorn één miljoen euro voor het realiseren van het stadsstrand. Ook heeft de provincie een subsidie toegekend van 450.000 euro voor het verbeteren van het fietsnetwerk. Langs de kust tussen Hoorn en Amsterdam komt een doorlopende fietsroute voor inwoners en toeristen. "We zijn blij met deze bijdragen", vervolgt de wethouder. "De provincie wil met haar samenwerkingspartners de recreatie, natuur en economie in het gebied tussen Hoorn en Amsterdam versterken. Op deze manier wordt de regio aantrekkelijker om te wonen, te werken en te leven." Toekomstige exploitanten? De wethouder laat nog even in het midden wie de nieuwe exploitanten worden van het Hoornse stadsstrand. "Wat betreft het strandpaviljoen zal dat eind maart ongeveer bekend worden gemaakt. We zitten momenteel nog midden in de procedure en eind november vindt een eerste selectie plaats." Volgens realisatie manager Robert van 't Riet van Alliantie Markermeerdijken, zijn de grootste uitdagingen inmiddels voorbij. "De deadline voor het eerste gedeelte van het strand staat rond juli 2023 en die gaan we gewoon halen", lacht Van 't Riet. Rond die periode ziet hij zichzelf met een badhanddoek op het kersverse strand liggen. "Hoop wel dat het dan wat beter weer is dan vandaag." De Alliantie Markermeerdijken versterkt ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. In Hoorn zorgt de Alliantie voor droge voeten door onder andere een oeverdijk aan te leggen.

Meer weten over het Hoornse stadsstrand?



Ga dan naar de inloopbijeenkomst op dinsdag 13 december van 19.00 tot 21.00 uur in grand café Turf, Gedempte Turfhaven 19. Medewerkers van het team stadsstrand van de gemeente en medewerkers van de Alliantie Markermeerdijken zullen daar aanwezig zijn.