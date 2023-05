In jubilerend theater De Schuur loop je eigenlijk door striptekening van Joost Swarte

Of hij als striptekenaar ook een gebouw kon ontwerpen en wel het nieuw te bouwen theater, toen nog genaamd 'Toneelschuur'? Dat werd twintig jaar geleden gevraagd aan Joost Swarte. Hij kroop achter zijn tekentafel en verdoezelde 'verhaaltjes' in het ontwerp. Nu knijpt hij zich nog wel eens in zijn wangen als hij er rondloopt. "Is het geen droom?"

Het ontwerpen van de Schuur deed Joost Swarte niet alleen. Hij kreeg hulp van Mecanoo, een architectenbureau uit Delft. Een soort speciale handtekening heeft Swarte niet achtergelaten in het gebouw, al heeft hij er wel voor gezorgd dat je vanuit de lunchruimte naar de Grote Kerk kan kijken. "We hebben daar twee ramen in ontworpen, waarvan er een horizontaal en een verticaal is geplaatst. Je kan zo lunchend naar de kerk op de Grote Markt kijken. Dat is hét beeld van Haarlem."

Striptekenaar Joost Swarte in zijn 'eigen' theater De Schuur - NH Nieuws / Michael van der Putten

Nog altijd is Swarte nauw betrokken bij De schuur. Zo heeft onder andere het lettertype van De Schuur en de pictogrammen van wc's ontworpen. Naar aanleiding van de jarige Schuur is er deze week een nieuw kunstwerk aan de muur achter de bar onthult. Verder is de verjaardag van de theater- en bioscoopzalen in klein gezelschap gevierd.