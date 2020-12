Haarlem NL V Striptekenaar Joost Swarte is een multitalent

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Joost Swarte. Swarte is striptekenaar, maar buiten dat bezit hij nog veel meer talenten.

Biografie: Naam: Joost Swarte Geboren: Heemstede, 24 december 1947 Erelijst: Prix Saint-Michel (1981), Stripschapprijs (1998), Marten Toonderprijs (2012)

Joost Swarte tekent omringd door boeken. Veel stripboeken, maar ook heel veel boeken waaruit hij informatie haalt voor zijn tekeningen. "Het is vijftig jaar boeken mee naar huis nemen", is Swartes verklaring voor zijn volle boekenkasten. Tegenwoordig kun je alles online vinden, maar dat kon in het begin van zijn carrière niet. Vandaar al die boeken. "Maar het betekent wel dat mijn fascinatie voor boeken, niet alleen voor stripboeken, maar ook voor beeldende kunst, architectuur, en grafische vormgeving, altijd is doorgegaan."

Quote "Tijdens het tekenen sluit ik me helemaal af, dan ben ik in mijn eigen wereld" joost swarte, striptekenaar

Wanneer Joost Swarte tekent, doet hij dat heel geconcentreerd. Zo geconcentreerd, dat we hem eigenlijk niet durven te storen met onze vragen. "Tijdens het tekenen sluit ik me helemaal af. Dan ben je echt in je eigen wereld. Alle besluiten die je moet nemen al tekenende, aanpassingen, kleine verbeteringen, daar wil je alle aandacht voor hebben."

Geconcentreerd en met vaste hand. Swartes tekeningen zijn uit duizenden te herkennen aan de strakke lijnen, 'de klare lijn', zoals hij die zelf noemt.

Multitalent Naast strips is Swarte ook bekend van zijn affiches. Talloze heeft hij er gemaakt. En allemaal in die herkenbare stijl. Toch ziet Swarte zichzelf niet als een affichemaker. Swarte: "Echte affichemakers hebben enorme aantallen affiches gemaakt. Maar ik ben nogal versnipperd: ik doe grafisch vormgeven, striptekenen, illustraties, glas-in-lood-ramen en architectuur. Dan heb je van ieder van die verschillende disciplines een kleine oeuvre, maar bij elkaar is het toch wel een hele berg."

Toneelschuur Naam maakte Swarte ook met zijn ontwerp van de Toneelschuur in Haarlem. Dat was een spannende opdracht. De Toneelschuur moest niet een groot gebouw worden, maar juist opgaan in de omgeving. "Door het gebouw op te delen in verschillende onderdelen, die allemaal hun eigen materialisering hebben, krijg je dus niet een groot moloch in die buurt."

Quote "Ik wil alleen nog de leukste projecten doen" joost swarte, striptekenaar

"Als een opdracht avontuurlijk is voor mij", zegt Swarte, "dan vind ik het interessant, omdat ik daar weer nieuwe dingen van leer. Het onderzoek dat je moet doen, vind ik heel interessant. Maar er zijn ook opdrachten die meer een herhaling van zetten zijn. Die vind ik dan minder interessant. Het is toch zo dat je nadenkt over hoeveel projecten je nog kan doen in je leven. En dan wil ik wel de leukste projecten doen."

