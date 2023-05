'Saai' kastje opgevrolijkt met bloemrijke herinneringen van Aalsmeerse senioren

Aalsmeerse senioren maken deze week een kunstwerk dat de geschiedenis van het dorp laat zien. En wat is dan een beter thema dan bloemen? Veel Aalsmeerders hebben in de bloementeelt of op de veiling gewerkt, dus het project roept veel herinneringen op. Het kunstwerk komt uiteindelijk op een elektriciteitskastje langs de N196.

Gewapend met waskrijtjes en verf gaan zo'n vijftien bewoners van Zorgcentrum Aalsmeer woensdagochtend aan de slag. Over de hele tafel ligt een groot wit vel papier, dat ze van kunstenares Stephanie Rhode mogen versieren met bloemen in alle soorten en maten. "Gewoon beginnen. Alles is goed!", moedigt ze hen aan. Over de opzet heeft de kunstenares goed nagedacht. De ouderen wisselen af en toe van plek, zodat de tekeningen door elkaar heen gaan lopen. "Als iedereen een kleine tekening maakt, krijg je heel snel zoiets van: 'oh, ik kan het niet' of 'hij of zij doet het beter'. Op deze manier [red. op een groot doek] haal je een beetje de onbevangenheid naar boven." De oude van dagen beginnen voorzichtig, maar al snel spatten de kleurrijke creaties van het doek af.

"Wij hadden heel wat seringenstruiken" 'Kunstenaar' op leeftijd

Wat Stephanie hoopt dat er zou gebeuren, gebeurt ook: de senioren beginnen volop over vroeger te praten. "Mijn vader had een kwekerij met bloemen en mijn man zat in de export van bloemen", vertelt een enthousiaste deelneemster. Haar handen zijn een tijdje verlamd geweest, dus ze is extra trots op haar bijdrage. "Wij hadden heel wat seringenstruiken", vertelt een ander trots. "Die stonden 's zomers in het land en voor de winter moest je ze thuis houden tot je ze in de kas kon brengen." De man is vandaag samen met zijn vrouw aangeschoven. "Ja ik kan niet tekenen hoor", zegt de hij al snel. "Maar zij wel" en hij kijkt vol bewondering toe hoe zijn vrouw een roze sering op het doek zet.

Binnen no-time staat het doek vol met kleurrijke bloemen - NH Nieuws

De gigantische tekening die de senioren samen maken, wordt uiteindelijk verkleind, zodat deze op het elektriciteitskastje op de rotonde het dichtst bij het verzorgingshuis past. Over een paar maanden kunnen ze het kunstwerk daar komen bewonderen. Zeven rotondes Het is niet het enige kastje langs de beruchte heringerichte N196 dat wordt beschilderd. "Het zijn zeven rotondes met allemaal elektriciteitskasten. Wij zien dan blanco canvassen die gevuld kunnen worden", vertelt Jolanda Verboom van Kunstkast. Zij heeft als doel om alle elektriciteitskastjes van Nederland te beschilderen, te beginnen bij Aalsmeer. Samen met kunstenares Femke Kempes begon ze het project 'de geschiedenis ligt eronder'. "We zochten heel erg die verbinding", vertelt Femke. Ik heb in totaal zeven kunstenaars benaderd met als opdracht: 'ga eens bij de bewoners kijken wat voor informatie, beeldmateriaal en tekst je kan ophalen om jou inspiratie te geven voor je ontwerp voor die kunstkast."

Het moeten uiteindelijk dus allemaal kunstwerken van de buurt worden. Kunstkast heeft subsidie van de gemeente Aalsmeer gekregen om het project uit te rollen. Naar verwachting worden in juni de eerste kasten beschilderd of bedrukt.