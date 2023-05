Alkmaar aA nl Britse pers kent weinig twijfel: "West Ham wint van AZ"

Vanavond is het zover voor AZ. De Alkmaarders spelen de heenwedstrijd in halve finale van de Conference League. Om de finale te halen zal er afgerekend moeten worden met West Ham United. De Londense voetbalclub kent een belabberd seizoen in de eigen nationale competitie. Desondanks zien de Britse journalisten de thuisploeg toch als favoriet.

"Het was een moeilijk seizoen voor West Ham. Ze hebben grotendeels moeten strijden tegen degradatie. Maar ze had een geweldig resultaat deze zondag. Een 1-0 overwinning op Manchester United", vertelt Sky Sports-journalist James Cole. "Je voelt dat er nu een grote druk van de schouders van West Ham is gevallen."

"Ze hebben afgelopen zomer 165 miljoen pond uitgegeven" Journalist Greg Robertson

Collega-journalist Greg Robertson van The Times denkt dat de grote portemonnee van West Ham zijn vruchten zal gaan afwerpen. "Ze hebben een sterk team nu. Ze hebben afgelopen zomer 165 miljoen pond uitgegeven aan meerdere spelers. Ze zijn dit seizoen in Europa beter in vorm, dan in de competitie."

Het duel tussen West Ham United en AZ begint vanavond om 21.00 uur. NH Sport is aanwezig in Londen en houdt je middels meerdere artikelen, video's en een liveblog op de hoogte van alle ontwikkelingen voor, tijdens en na het duel.