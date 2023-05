Amstelveen compenseert studenten voor hogere energielasten: 'Vertraging voorkomen'

Het gaat om zo'n vier procent van de Amstelveense studentenpopulatie. Dat zijn naar schatting zo'n 140 studenten, aldus de woordvoerder van wethouder Marijn van Ballegooijen.

De gemeente compenseert hen omdat ze wil voorkomen dat de studenten als gevolg van de gestegen lasten in de problemen komen. "Want financiële problemen kunnen leiden tot studievertraging en voortijdige uitval", aldus wethouder Marijn van Ballegooijen in een persbericht.