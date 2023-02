Energiesteun voor mkb'ers vanaf eind maart beschikbaar voor aanvraag

Midden - en kleinbedrijven (mkb) die vanwege hun product of dienst veel energie moeten gebruiken, zoals de bakker of de stomerij, kunnen vanaf 21 maart bij de overheid een aanvraag doen voor een tegemoetkoming vanwege hun energiekosten. De energiesteun is goed voor 50 procent van de kosten vanaf de door de overheid gestelde drempelprijs.