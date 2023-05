Boketor, pallemetasie en geloëzie: kennen de Huizers hun eigen dialect nog?

Naar schatting van de Historische Kring van Huizen spreken nog zo'n duizend mensen het Huizer dialect. Een nieuwe cursus moet voorkomen dat het unieke dialect uitsterft. Maar hoe goed kennen de Huizers in het historische Oude Dorp hun eigen dialect?

"Als je in Huizen zou rondlopen, is er een heel klein percentage dat nog Huizers spreekt. Dat zijn de ouderen vanaf 75 jaar. Een enkeling van 85 spreekt het nog vloeiend. Alles wat onder de 60 jaar zit spreekt het amper meer, alleen maar enkele woorden", vertelt Bert Schaap, die de cursus organiseert.

En dat moesten we natuurlijk even uittesten in het Oude Dorp van Huizen zelf. Bekijk hieronder hoe dat eraan toeging.