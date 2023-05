'Van wéël bin jij d'r éëntje?' Nieuwe cursus moet het Huizer dialect in leven houden

Wat betekenen de woorden boketorretje, pallemetasie en geloëzie? Dit zijn enkele woorden uit het Huizer dialect. Maar steeds minder mensen spreken dit dialect uit het Gooise dorp Huizen, dus is er een heuse cursus van het Huizer dialect opgezet. Alles om te voorkomen dat het dialect uitsterft.

De nieuwe cursus komt uit de koker van toneelvereniging Ontwaakt en de Historische Kring van Huizen. "Sinds 1984 voeren wij stukken op in het Huizers dialect", vertelt Bert Schaap van de toneelvereniging. "Maar sinds die tijd merken we dat steeds minder mensen het kunnen spreken en sommige leden al naar het graf kunnen dragen." Dus moest deze cursus er wel komen. "Het is doodzonde als ons dialect uitsterft."

Achteruitgang

In de zestiende eeuw wilde men in Nederland een algemene taal en werd dat erg gepusht. "Daardoor stierven de dialecten, vooral in de steden, langzaam uit", vertelt Klaas Schipper van de Historische Kring van Huizen. "Voor de meer afgelegen gebieden zoals Huizen duurde dat wat langer."

Maar na de Tweede Wereldoorlog ging het Huizer dialect toch hard achteruit. "Het was een nieuwe tijd tijdens de wederopbouw. Het dialect werd gezien als ouderwets en daardoor veel minder doorgegeven aan de kinderen. Ik kom uit 1946 en spreek het, maar vriendjes van mij weer helemaal niet. Die konden het alleen maar verstaan."