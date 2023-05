Ivan Karsters is drijvende kracht achter Surinaams korfbalteam

In 2017 nam Ivan Karsters uit Koog aan de Zaan het initiatief om het Surinaams korfbal weer nieuw leven in te blazen. "Toen zijn wij samengekomen en gaan kijken of er Surinaams talent in Nederland speelt", vertelt Karsters. De Zaankanter is van alle markten thuis: van het werven van sponsoren, de website en tot het koken voor zijn team. Niets is hem te gek.