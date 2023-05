Gezocht: nostalgische kampeerspullen om senioren op vakantie in eigen huis te sturen

Het Zonnehuis Bovenkerk in Amstelveen is hard op zoek naar een kleine caravan en andere kampeerspullen om bewoners een onvergetelijke vakantie in eigen huis te bieden. "Het mooiste is als je oude spullen hebt die herinneringen oproepen, zodat het ze echt weer terugbrengt."

"Al die herinneringen van vroeger zitten ergens in het brein en die komen best wel terug zodra je iets doét. Dat gun je iedereen: dat er een stukje terug kan komen. Dat zal voor ons prachtig zijn als dat gaat lukken", zegt ze hoopvol.

"Er kwamen best veel mooie verhalen los. De meeste mensen zijn met een caravan of tent weggeweest"

Dus boekte ze voor het hele huis een reisje naar de binnentuin, die in een heus vakantieresort zal veranderen. De inspiratie komt van bewoners zelf. "We zijn gaan vragen waar mensen vroeger naartoe gingen op vakantie en waar ze mooie herinneringen aan hebben. Er kwamen best veel mooie verhalen los. De meeste mensen zijn met een caravan of tent weggeweest", weet Silvia nu.

Silvia had de bewoners best écht mee op vakantie willen nemen en heeft lang nagedacht of dat te regelen valt. "Soms brengt het te veel onrust. Ik kwam erachter dat het bij ons misschien voor hooguit acht mensen geschikt is, maar dan neem je natuurlijk niet de meeste mensen in het huis erin mee."

Hulp gezocht

De senioren komen op maandag 3 juli aan op hun bestemming. Helemaal in stijl, want het personeel wacht ze op in stewardessenpakjes. Iedere dag wordt die week een ander land bezocht. "We draaien muziek en hebben hapjes en drankjes uit die landen en we nodigen de familie uit om gezellig met de bewoners in de tuin te gaan zitten", omschrijft Silvia de relaxte vakantiedagen die de senioren in het vooruitzicht hebben liggen.

Om dit alles voor elkaar te krijgen, heeft het verzorgingshuis dus wel nog een hoop hulp nodig. Het personeel is vooral nog hard op zoek naar een hele kleine en compacte caravan of vouwwagen die een week in de tuin mag staan. Ook nostalgische kampeerspullen en vakantieattributen als oude koffers zijn nog volop nodig. Meehelpen? In de Facebookpost hieronder staan de contactgegevens.