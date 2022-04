Amstelland NL V Intiem Koningsdag-optreden voor Amstelveense senioren: "Ze mogen helemaal zichzelf zijn"

De oudere bewoners van het Zonnehuis Bovenkerk in Amstelveen mochten voor Koningsdag genieten van een bijzonder optreden. Een heuse diva verraste hen met een intiem moment.

Diva Dichtbij verzorgt Koningdag-optreden in Zonnehuis Bovenkerk - NH Nieuws/AAN!

"Het gaat eigenlijk vooral over het contact dat we maken met de mensen waar we voor zingen", vertelt zangeres Carla Oudshoorn van stichting Diva Dichtbij voorafgaand aan het optreden aan NH Nieuws. "Het gaat om de mens die op dit moment hier in dit huis woont", gaat ze verder.

'Een lach en een traan' De diva probeert tijdens het optreden echt even contact met de mensen te maken door naar hen toe te gaan en ze even aan te raken. "Ik ga af op het gevoel van de groep", legt ze uit. "En wat ik denk dat op dat moment gebeurt. Het kan zijn dat er een traan komt of een lach en er kan gedanst worden of mensen luisteren met de ogen dicht in stilte. Soms beweegt er alleen een voetje. We verwachten geen reactie. Mensen mogen helemaal zichzelf zijn."

Quote "Het is feest, daar moet bij worden gedanst" Bewoner zonnehuis amstelveen