Kar vol lekkers onderdeel van hitteplan verzorgingshuis: "Helemaal niet warm"

Met een temperatuur van bijna 40 graden is een nationaal hitteplan niet overbodig. NH Nieuws ging langs bij 't Zonnehuis Bovenkerk in Amstelveen om te kijken hoe het daar vandaag aan toe ging.

"Met het warme weer moeten we natuurlijk zorgen dat we genoeg vocht binnenkrijgen", vertelt huiskok Marc Goossens de bewoners, terwijl hij een kar vol lekkernijen naar binnen rijdt. "Daarom hebben we allemaal waterrijke hapjes gemaakt."

"Wij passen de activiteiten aan", licht activiteitenbegeleidster Silvia van Overloop het hitteplan van de zorginstelling toe. "Zo min mogelijk activiteiten. We geven de mensen op de woning fruit, drinken en ijsjes. Wel in kleine maten", gaat ze verder. Dat laatste is belangrijk, want oudere mensen kunnen grote hoeveelheden eten en drinken maar moeilijk verwerken.

Washandje

De bewoners gaan vandaag niet naar buiten en de zonneschermen zijn al vroeg naar beneden gelaten. Warm douchen wordt vermeden om de lichaamstemperatuur niet nog meer te laten stijgen. De bewoners worden bij voorkeur met een washandje opgefrist.

Niet iedere bewoner heeft last van de hitte. "Iedereen heb het maar warm, maar ik heb het helemaal niet warm", roept bewoner Jan. "Voel mijn hoofd maar: zo droog als gort!"