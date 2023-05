Opgeheven Dorpsraad Huizen moet gemeente nog wel duizenden euro's terugbetalen

Maar dat is eigenlijk nooit van de grond gekomen. Die 8.000 euro subsidie moest een voorschot zijn van de 22.000 euro die de vereniging gevraagd had. Dat bedrag wilde gemeenteraad in december 2021 niet toekennen. Er waren veel vragen bij de raadsleden. Hierdoor besloot het bestuur van de dorpsraad te wachten met het houden van de eerste activiteiten tot na de gemeenteraadsverkiezingen.

De Dorpsraad in Huizen moest de kloof tussen de politiek en de inwoners verkleinen. Er zouden meerdere wijkraden komen, die zich zouden vertegenwoordigen in de Dorpsraad. Met deze nieuwe spreekbuis met burgers moesten de inwoners meer inspraak krijgen.

Hiermee kon de Dorpsraad werken aan bekendheid in Huizen en een goede start maken. Bijna de helft van het bedrag – om precies te zijn 4.001 euro – is uitgegeven. Deze euro's zijn besteed aan oprichtingsakte bij de notaris, het opstellen van statuten, het aanmelden bij de kamer van koophandel, kosten bij de bank, maar ook nog voor het laten maken van een website, vergaderingen en ledenwerving.

Na de verkiezingen is meerdere keren geprobeerd in contact te komen met de formateur, de onderhandelende partijen van VVD, D66, CDA en Leefbaar Huizen en de nieuwe gemeenteraad. Die uitgestoken hand bleef op GroenLinks na onbeantwoord, zo liet voorzitter van de Dorpsraad André Vink eerder al aan NH weten.

Dat er helemaal geen muziek zat in de Dorpsraad werd eind 2022 duidelijk toen het hoge woord eruit kwam dat de gemeente de gevraagde subsidie niet zou verlenen. Begin 2023 heeft het bestuur daardoor besloten de vereniging op te heffen. Op 7 maart is de laatste vergadering geweest.

Eigen rekening

Zelf had de Dorpsraad bedacht de overgebleven 3.999 euro van de opstartsubsidie te geven aan Haven 5. Deze ontmoetingsplek aan de Havenstraat kon rekenen op de ondersteuning van de vereniging. Maar ook dit plannetje gaat niet door, want de gemeente gaat op de strepen staan en wil het restantbedrag op de eigen rekening hebben.

“De subsidie aan de Vereniging Dorpsraad Huizen is echter specifiek bedoeld voor de oprichting van de vereniging. Nu de vereniging zichzelf heeft opgeheven en er dus geen sprake is van voortzetting is terugbetaling van het resterende bedrag aan de gemeente Huizen een logisch vervolg”, is de verklaring van burgemeester en wethouders in hun besluit.