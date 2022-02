Dorpsraad Huizen bijna jaar uitgesteld, maar van afstel nog geen sprake

Door middel van verschillende wijkcomités die weer samen een Dorpsraad moesten vormen zou de brug tussen bewoner en gemeente gevormd worden. Het college diende een subsidieaanvraag in om zo de Dorpsraad in proefjaar 2022 te subsidiëren. Deze subsidie zou volgens Vink nodig zijn voor het goed laten functioneren van de wijkraden. "Het zou helpen als je een klein budget beschikbaar hebt om dat vrijwilligerswerk te doen." Maar de gemeenteraad vroeg door een amendement om het voorstel te wijzigen.

"Het is een beetje toevallige en jammere samenloop van omstandigheden. De Rekenkamercommissie van Huizen bracht in dezelfde periode een advies uit over de subsidieverstrekking. Kort gezegd was die niet transparant en helder", legt Vink uit. "In diezelfde fase werd een verzoek tot subsidie van ons door het college ingediend dat niet in lijn lag met de aanbevelingen van de commissie. Daarom diende de raad een amendement en werd het subsidieverzoek ingetrokken."

Domper

Vink laat weten dat het een flinke domper is, maar zegt ook verbaast te zijn over het besluit. 'Wij hebben namelijk alle fracties bezocht en gesproken over wat we willen doen. En realiseer je dat er in de drie afgelopen coalities stond dat er initiatieven moesten komen voor participatie gericht op de wijken is het raar dat het zo loopt." Of Vink nu de raad of het college het meest kwalijk neemt laat hij in het midden.

Luister het hele interview met André Vink terug via deze link.