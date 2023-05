Jerrycans gedumpt bij buurtpark met speeltuin in Assendelft: "Gelukkig nog dicht"

Over de inhoud is officieel nog niets bekend, maar de dump van tientallen vaten en jerrycans nabij een buurtpark met speeltuin in Assendelft roept wel vragen op bij omwonenden. Dat zegt voorzitter Saskia Hille van de stichting die het buurtpark beheert tegen NH. "Ze lagen in de bosjes, waar geen kinderen spelen."

Inter Visual Studio / Pascal Fielmich

De vaten waren gedumpt in de bosjes tussen het buurtpark en de uitrenzone voor honden. Ze werden vanochtend rond 6.15 uur ontdekt door een voorbijganger, die de vondst meldde bij de politie. Agenten kwamen snel ter plaatse voor onderzoek. Ze zetten de dumpplek af en schakelden een gespecialiseerd bedrijf in om de boel op te ruimen. Dat is inmiddels gebeurd. Vaak gaat het bij dit soort dumpingen om afval afkomstig van de productie van harddrugs, maar dat is nog niet zeker. "Wat er in zit, is een vraag die wij ook hebben", aldus een politiewoordvoerder. "We doen op dit moment onderzoek naar de inhoud van de vaten." Tekst gaat door onder de kaart.

Naar verluidt gaat het om zo'n zestig à honderd vaten en jerrycans. Volgens voorzitter Hille kunnen die er nooit lang gelegen hebben. "Dat is speculeren natuurlijk, maar we kennen zoveel mensen die hier komen dat als ze er langer hadden gelegen we het wel hadden gehoord." Hoewel nog niet duidelijk wat er in de vaten zit of heeft gezeten, is de voorzitter blij dat de jerrycans nog dicht waren. "Dan hoeft de grond in ieder geval niet te worden gesaneerd." Tekst gaat door onder de foto's

Vermoedelijk drugsafval Assendelft Inter Visual Studio / Pascal Fielmich

