Amstelveense bevrijdingsdagtaarten nét niet weggespoeld: "Geheime ingrediënt is liefde"

"Geen feestje zonder taart", dachten ze in Amstelveen. Daarom werd Bevrijdingsdag gevierd met een gezellige taartenbakwedstrijd. Thuisbakkers presenteerden hun zoete lekkernijen in de stromende regen trots op het Dorpsplein. Een kleine partytent hield de taarten nét droog.

Sommige deelnemers hadden hun spektakelstuk maar net op tijd af. "Oh nee, we moeten dit nog doen! We moeten dat nog doen! Doe hem toch heel even in de koelkast!", omschrijft de jonge deelneemster Siva de laatste momenten voordat ze van huis ging. Ze maakte de roze chocolade-sinaasappeltaart die naast haar staat samen, met haar buurjongen Ivo. "Ons geheime ingrediënt is liefde", grapt ze.

Smaak én uiterlijk

Bakker Steve Bouman van Patisserie Prenger trad op als jurylid. "We letten op de smaak, want een taart moet altijd lekker zijn. Maar we letten ook echt wel op het uiterlijk", licht hij de criteria uit. En er is één gouden regel: "Je moet wel thuisbakker zijn. Je mag niet als professional meedoen."