Code geel vanwege onweersbuien, maar schampen ze Bevrijdingspop net wel of net niet?

Wie vanmorgen vroeg wakker was kan al een flits hebben gezien, want de eerste onweersbuien zijn al over de provincie heengetrokken. Wie later op staat zal er geen last van hebben gehad. "Nu onweert het voornamelijk over de grens met Duitsland", zegt Jan Visser op NH Radio. "Bij ons is het alweer redelijk opgeklaard en dat blijft vanochtend zo."

Er zijn wel wat wolken aan de lucht, maar vanmorgen komt de zon ook regelmatig door en blijft het nog even droog.

Festivals

"Tijdens de festivals gaat de temperatuur omhoog, naar een niveau van zo'n 19 graden", voorspelt Visser. "Vlak aan zee zal het wel ietsje lager zijn." Vanmiddag zullen er wel wat regen- en onweersbuien ontstaan. "Het accent ligt voor wat onze provincie betreft het meest op het zuidoostelijke deel; Amsterdam, Waterland, het gaat ook een beetje naar West-Friesland en Het Gooi." Langs de kust, in de Noordkop en op Texel blijft het volgens Visser mogelijk wel droog. De waarschuwing van het KNMI, code geel, geldt ook niet op Texel.

