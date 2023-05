Feestelijke afsluiting: weggebruikers reageren vrolijk op vrijwilligers Bevrijdingspop

Bevrijdingspop is inmiddels zo groot dat het festivalterrein een druk kruispunt en een weg in beslag neemt. "Die worden op 4 mei om 15.00 uur afgesloten en gaan op 6 mei om 6.00 uur weer open", vertelt Hein Moore van Bevrijdingspop. Hij is coördinator op de Dreef en legt uit dat het opbouwen van zo'n festival rond een openbare weg nog best een uitdaging is.

Moore heeft dan ook veel zin in Bevrijdingspop. "De viering is mooi, maar ik vind het juist ook belangrijk om eerst goed stil te staan bij wat er allemaal gebeurd is. Donderdagavond sta ik bij de herdenking op de Dreef", zegt de vrijwilliger.

De dag erna is voor hem magie, als klein jochie maakte hij al heel wat avonturen mee op Bevrijdingspop. "Die magie wil ik anderen ook graag laten beleven", meldt Moore. Precies daarom is hij vrijwilliger geworden. In de video vertelt hij over die avonturen en over zijn bijzondere voornemens voor deze editie.