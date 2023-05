Weerman Jan Visser voorspelt: "Buien trekken niet óver, maar lángs Bevrijdingspop"

Het voortbestaan van het oudste en grootste bevrijdingsfestival van het land hangt voor een belangrijk deel af van de drankomzet. En die is niet los te zien van het weer. Zon betekent dat er meer mensen naar de Haarlemmerhout komen en er automatisch meer gedronken wordt. "Maar regent het, dan nemen ze hoogstens een kop koffie en vertrekken weer", zegt vrijwilliger Tom Mulder. "Dat het waarschijnlijk grotendeels droog blijft, is dus echt geweldig nieuws."

Hoewel zijn werk voor Bevrijdingspop veel vrije tijd opslokt, zou Tom het niet willen missen. "Het voelt toch een beetje als familie. Het is geweldig als je iedereen weer ziet bij de vergaderingen of hier op het festivalterrein. Dus fijn als we ook na dit jaar door kunnen, maar niet alleen dáárom. Het gaat om het thema vrijheid en dat spreekt me ontzettend aan."