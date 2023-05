Verdachte 'wangsteker' Hoofddorp opgepakt, zat al vast voor messengeweld op Koningsdag

Het slachtoffer en de verdachte zaten in de nacht van 21 op 22 februari in dezelfde bus, en stapten allebei bij het Spaarne Gasthuis uit. Onderweg richting Eiland sprak de dader het slachtoffer aan en eiste zijn spullen. De 17-jarige jongen weigerde zijn bezittingen af te staan en zette het op een lopen.

Zonder succes, want de dader slaagde erin zijn tas af te pakken. Daarbij gebruikte hij een mes, waarmee hij het slachtoffer door zijn wang en in zijn hand stak. Vervolgens sloeg hij op de vlucht en verdween hij uit het zicht. Het slachtoffer moest zich in het ziekenhuis laten behandelen, maar mocht dezelfde nacht nog naar huis.

Steekpartij in Amsterdam

De verdachte zit sinds Koningsdag vast, omdat hij die dag in Amsterdam iemand zou hebben gestoken. Afgelopen dinsdag - 2 mei - werd hij opnieuw aangehouden, ditmaal in de cel en op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij in Hoofddorp. De politie kwam hem op het spoor door camerabeelden uit de bus, die eerder werden gebruikt voor een getuigenoproep.

De rechter-commissaris bepaalde gisteren dat de verdenkingen tegen de 22-jarige sterk genoeg zijn om hem in ieder geval nog twee weken langer achter slot en grendel te houden. Vandaag wordt de 22-jarige Hoofddorper opnieuw voorgeleid, en zal blijken of hij ook voor de steekpartij in Hoofddorp langer in voorarrest blijft.