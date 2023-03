Beroofde jongen (17) Hoofddorp in hoofd gestoken, politie geeft beeld verdachte vrij

De 17-jarige jongen die in de nacht van 21 op 22 februari nabij bushalte Spaarne Gasthuis werd beroofd, werd daarbij onder andere in z'n hoofd gestoken, zo blijkt nu. De politie is de verdachte nog niet op het spoor en deelt daarom meer informatie.

Het slachtoffer stapte rond 1.45 uur bij de bushalte uit en liep richting Eiland. Onderweg werd hij benaderd door de dader, die zijn spullen opeiste. De jongen gaf daar geen gehoor aan en sloeg op de vlucht. De dader ging achter hem aan en pakte zijn tas af, en stak daarbij het slachtoffer in zijn hoofd en in zijn hand.

De messteek in zijn hoofd 'doorboorde zijn wang', zo meldt de politie vandaag in een opsporingsbericht waarin ook beelden van de verdachte worden vrijgegeven. Die (vage) beelden zijn gemaakt in dezelfde bus als waar het slachtoffer in zat. Inmiddels is bekend dat hij bij station is ingestapt.

Signalement

Het gaat om een man van 18 of 19 jaar oud, die ongeveer 1,85 meter lang is. Hij heeft een tenger postuur, is lichtgetint en heeft dunne, donkere wenkbrauwen. Hij droeg de bewuste avond een zwarte zomerjas van het merk North Face met een onbekende opdruk op de rug en had - ook tijdens de beroving - meerdere capuchons op zijn hoofd.

De 17-jarige gewonde jongen heeft zich na de beroving in het nabijgelegen ziekenhuis laten behandelen. Voor zover bekend maakt hij het goed. Wie de verdachte kent of herkent, wordt gevraagd die informatie te delen met de politie. Ook informatie over het opschrift/logo op de achterkant is welkom, aldus de politie.