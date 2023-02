Jongen (17) neergestoken bij poging beroving nabij ziekenhuis Hoofddorp

Een 17-jarige jongen is vannacht gewond geraakt toen hij in Hoofddorp werd neergestoken door een man die hem probeerde te beroven.

Dat gebeurde rond 1.30 uur, vlak nadat het slachtoffer bij bushalte Spaarne Gasthuis de bus was uitgestapt. Toen hij richting Eiland liep, werd hij benaderd door een man die zijn bezittingen opeiste.

De jongen weigerde zijn spullen af te staan en sloeg op de vlucht. De verdachte ging achter hem aan en haalde naar hem uit met een steekwapen. Het slachtoffer heeft zich vervolgens in het ziekenhuis laten behandelen aan z'n verwondingen.

Signalement

Ondanks een zoektocht in de omgeving is de verdachte niet meer gevonden. Het gaat om een getinte man van naar schatting 19 jaar oud. Hij is ongeveer 1,85 meter á 1,90 meter lang en droeg vannacht een zwarte jas, een grijze trui met capuchon en een een zwarte broek.

De politie komt graag in contact met mensen die vannacht getuige zijn geweest van het geweld. Ook automobilist met bruikbare dashcambeelden wordt gevraagd zich te melden.