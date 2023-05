Van 'schudden met die kont' tot voorouderverering: zo viert Alkmaar eerste Keti Koti

Keti Koti is van oorsprong een Surinaamse feestdag, maar wordt ook in Nederland gevierd. De naam stamt uit het Sranantongo en betekent 'ketenen gebroken'. De gemeente besloot eerder dit jaar dat ook Alkmaar klaar is voor een officiële herdenking van de afschaffing van slavernij.

De viering en herdenking zijn een initiatief van de Werkgroep Keti Koti Alkmaar. "De werkgroep met mensen uit de Surinaamse, Arubaanse en Antilliaanse gemeenschap vond het 150 jaar na het afschaffen van de slavernij de hoogste tijd voor een Keti Koti in Alkmaar."

Twee eeuwen verboden

Burgemeester Anja Schouten opent de herdenking om 13.00 uur in Park de Oude Kwekerij. Na de ceremonie begint het plengoffer. Dat is een belangrijk ritueel uit het traditionele Surinaamse Winti-geloof. Het is ontstaan op de koloniale plantages in Suriname en was twee eeuwen lang verboden.

Daarna vertellen erfgoedhouders, ook kinderen, verhalen over tot slaaf gemaakte mensen en maken een sprong naar het heden.

Na afloop volgt de viering met livemuziek, eetkraampjes, een infomarkt en een kinderprogramma. De toegang is gratis en het evenement eindigt om 18.00 uur.

Feestelijke aftrap

Met een brassband wordt de viering feestelijk afgetrapt. Def Rhymz komt met zijn klassiekers naar Alkmaar, maar ook Biki Baya, Brian Lo en Dennis Hilris staan op het podium. DJ Krazy Glenn zorgt voor muziek tussen de optredens door.

Op het veld is een info- en activiteitenmarkt en staan er verschillende eetkraampjes met lekkernijen uit onder meer Suriname en de Antillen. Voor de kinderen is er een speciaal programma met onder meer een Anansi-verteller, die op traditionele wijze volksverhalen deelt uit West-Afrika en de Caraïben. Verder zijn er workshops, zoals djembé spelen en hoofddoeken vouwen.

