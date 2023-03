Alkmaar pakt voortaan groots uit met Keti Koti: "Mooie herdenking voor alle inwoners"

150 jaar na de officiële afschaffing van de slavernij omarmt ook Alkmaar Keti Koti: vanaf 1 juli dit jaar wordt dit voortaan groots herdacht en gevierd in de gemeente. Dat betekent dat Henk Heilbron (69) van de werkgroep Keti Koti Alkmaar de komende maanden flink aan de bak moet. "We kunnen er alvast vanuit gaan dat het gezellig wordt."

Al twintig jaar wordt in Amsterdam een nationale herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij gehouden tijdens het Keti Koti-festival. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. "Hoogste tijd om het ook in onze eigen gemeente jaarlijks te gaan herdenken en vieren" reageert Henk Heilbron van Keti Koti Alkmaar.

Keti Koti betekent ‘verbroken ketenen’, verwijzend naar de boeien van de tot slaafgemaakten. De herdenking van de slachtoffers valt zoals ieder jaar op 1 juli. "Dan wordt ook stilgestaan bij hoe het slavernijverleden nog steeds doorwerkt in onze maatschappij. Door verbinding en samenwerking kunnen we Alkmaar tot een gemeente voor iedereen maken."