André maakt twee unieke tiny houses in leegstaand poortgebouw uit de oorlog

Jarenlang stond het monumentale poortgebouw in Huisduinen, dat gebouwd en gebruikt werd door de Duitsers in de oorlog, leeg. Niemand durfde de gok te wagen om het te kopen en renoveren. Want wat kan je maken van een grote poort en twee huisjes van zo'n 25 vierkante meter? Twee tiny houses, bedacht André Schutte uit Huisduinen. Het kostte hem veel bloed, zweet en tranen, maar het eind is eindelijk in zicht.

André kocht het poortgebouw zonder binnen te hebben gekeken en schrok wat hij daar aantrof. " Het was net een 'scene from hell'. Het was zwartgeblakerd, met een gesmolten bank en een tv die was gesmolten over de koelkast en overal lagen bierblikjes", vertelt hij dan ook.

Hoewel het poortgebouw van binnen niet heel secuur is afgewerkt, bleef het pand zelf al die jaren een echte 'eyecatcher' in Huisduinen. Hoe mooi zou het dan ook zijn om dit bijzondere gebouw te renoveren en er een nieuwe bestemming aan te geven, dacht André Schutte. Hoewel het een grote uitdaging was om hier tijd en geld in te investeren, durfde hij het wel aan.

De vraag 'wat moeten we met die poort' werd dan ook tijdens elke bouwvergadering over de toekomst van het OS&O-terrein, waar het poortgebouw onderdeel van is, weer gesteld. Het plein, dat bestaat uit het poortgebouw, een werkplaats en een kantine, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd door de Duitsers en werd gebruikt voor huisvesting.

De staat waarin het poortgebouw verkeerde was tot voor kort op zijn zachtst gezegd dramatisch. De ramen van de twee huisjes die aan beide kanten van de poort staan waren compleet dichtgetimmerd en behalve wat jeugd was er al jaren niemand meer geweest. "Er was zelfs brand geweest in een van de twee huisjes", vertelt André Schutte.

Benieuwd naar de tiny houses in het poortgebouw in Huisduinen? In onderstaande video geeft André een rondleiding in het monumentale gebouw (tekst gaat door onder de video):

Samen met compagnon Nick Lenders, die eigenaar werd van het tweede huisje, werd hard gewerkt om het gebouw een flinke metamorfose te geven. Nu, zo'n vijf jaar later, is het eindelijk zo goed als af.

De handen moesten dus flink uit de mouwen worden gestoken. Alles behalve de muren werd gesloopt, want er was door een brand en jarenlange lekkage niks meer te herstellen. Omdat de twee huisjes erg klein zijn - zo'n 25 vierkante meter per huisje- kwam het idee voor twee tiny houses al snel bij André op.

Het poortgebouw in Huisduinen is volledig verbouwd - NH Nieuws

André en Nick zijn nu vooral nog bezig met de afwerking. "Bijvoorbeeld de vloeren en raamdecoratie, maar dat is wel allemaal al besteld", vertelt André. Het waren vijf lange jaren met veel tegenslagen. Vooral vergunningen en corona zorgden voor extra vertraging. "Maar ik had het nooit willen missen. Het is een fantastisch pad geweest wat we hebben gelopen, maar Jezus, als we het van tevoren hadden geweten dan had ik het nooit gedaan", vertelt Schutte met een grijns op zijn gezicht.

André zal, wanneer alles af is, zijn tiny house gaan verhuren. Maar niet het hele jaar door, want ook hijzelf wil graag af en toe verblijven in dit bijzondere monumentale gebouw. "Ik zou er zelfs permanent in willen wonen, maar dat gaat niet met drie zonen", lacht André.