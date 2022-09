Tiny houses-project in Schagen staat na veel moeite toch weer op losse schroeven

De tiny houses moesten op een voormalig voetbalveld in sportpark Nes-Noord in Schagen komen staan. Plan was om de huisjes daar bij wijze van proef tien jaar te laten staan. Toch konden de toekomstige bewoners, verenigd in Tiny House CPO-vereniging Nescio, en de gemeente het niet eens worden met elkaar. En de verhoudingen worden er niet beter op.

Teleurgesteld

'Het college van burgemeester en wethouders is teleurgesteld en eigenlijk verrast dat Nescio de gesprekken afbreekt, na zoveel gezamenlijke inspanningen en gesprekken', zo zegt de gemeente in een verklaring. Maar volgens de bewoners hebben zij de gesprekken helemaal niet gestaakt: "Wij hebben geen enkel moment gezegd niet meer in gesprek te willen. Dat namens ons het gesprek zou zijn stilgezet komt als een verrassing."

De gemeente geeft aan er alles aan te hebben gedaan om de gesprekken tot een goed einde te brengen. Ook zou er mediation zijn ingezet, maar dat herkennen de bewoners niet. "Wij hebben eens goed terug gedacht om te bedenken wie in die vijf jaar tijd de mediator zou moeten zijn geweest, maar komen tot de conclusie dat die er niet is."

Niet chic

Dat Nescio een gesprek met de gemeente afzegt en in plaats daarvan de media opzoekt, vindt de gemeente duidelijk niet chic. 'Het college van burgemeester en wethouders ziet dat Nescio een constructief gesprek inruilt voor een brede bijeenkomst.'