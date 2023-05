Monument voor vermiste vliegers WOII in Egmond: "Voor alle slachtoffers, ook Duitse"

Egmond aan Zee krijgt een oorlogsmonument voor álle vliegtuigbemanningen die boven de Noordzee vermist zijn geraakt tijdens de Tweede Wereldoorlog, inclusief Duitse vliegers. Voor het monument dat LOST heet, Lost Over Sea Tribute, is 70.000 euro nodig. "We hopen dat via sponsoren binnen te halen, waarna we de kunstenaar de opdracht kunnen geven", aldus de initiatiefnemers van Stichting Egmond '40-'45.

Aanleiding voor het monument is de vondst van de restanten van een bommenwerper in Camperduin. Onderdelen daarvan spoelden aan na de storm Eunice in 2022. "Wij kwamen toen in contact met familieleden van de bemanning, die nog altijd vermist zijn."

De locatie en vergunning is geregeld, nu het geld nog. De Stichting Egmond '40-'45 is hard op zoek naar donateurs voor de herdenkingsplek voor vliegers die tijdens WOII boven de Noordzee om het leven kwamen. De twee meter hoge doorzichtige kolom komt op de Boulevard Noord, onder de vuurtoren, in de duinrand te staan.

"Velen bleven achter op zee. Voor hen is het monument bedoeld", stelt Martijn Visser. "Het is een internationaal monument voor de Noordzee; van het Kanaal tot aan Noorwegen. Ja, ook voor Duitse vliegtuigbemanning. Bij de Luftwaffe zaten ook dienstplichtige jongens, die de opdrachten van het nazi-regime moesten uitvoeren."

Die gezamenlijkheid is ook terug te zien is in het monument. "Alle bemanningsleden hadden één ding gemeen: ongeacht de nationaliteit droegen ze allemaal een identiteitsplaatje. Dit is de basis van ons monument."

Identiteitsplaatjes

"De vorm en de kleur van de identiteitsplaatjes verschillen per land. In ons monument vormen wij deze samen weer tot een mens. Vanuit de gedachte om na 78 jaar gezamenlijk te herdenken. De naamplaatjes vallen uit de lucht, vormen een vliegenier en vallen dan weer verder naar de zeebodem."

Om het monument op de boulevard te krijgen is ruim 72.000 euro nodig. "We hebben nu zo'n 27.000 euro binnen. Daar zitten onder meer bijdrages van de provincie en een verzekeraar uit Oudkarspel bij. Maar we zijn nog niet over de helft."

Koninklijk Huis

Grote zorgen 'of het wel goed komt', heeft Visser niet. "We zouden het graag dit jaar nog rond hebben, en we hebben nog veel financiële lijntjes uit staan bij bedrijven en fondsen. Maar er is geen haast of een specifieke datum waar we naar streven."

Maar als het er eenmaal staat, dan hopen ze dat er bij de onthulling hooggeëerd bezoek zal zijn. "We willen daarvoor iemand van het Koninklijk Huis uitnodigen. Dus als dat lukt zijn we ook afhankelijk van zijn of haar agenda."