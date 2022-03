Egmonds Bunkermuseum krijgt aangespoeld wrakstuk van Britse bommenwerper uit WOII

Bezoekers van het Bunkermuseum in Egmond aan Zee kunnen komende zomer een gloednieuwe aanwinst bewonderen: een aangespoeld wrakstuk van een Britse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Na storm Eunice spoelde het aan op het strand in Camperduin. Martijn Visser is er blij mee: "De Tweede Wereldoorlog laat zich lezen als een spannend jongensboek en nu is er weer een hoofdstuk bijgekomen."

Bunkermuseum Egmond

Strandvonder Marco Snijders deed de opmerkelijke vondst vorige week toen hij aan het werk was. "Wij ruimen het strand iedere dag op. Na een storm spoelen altijd behoorlijk veel spullen aan", vertelt hij. "Tijdens een storm is de kracht van het water heel sterk en woelen gezonken dingen los van de zeebodem. Waarschijnlijk is het met dat wrakstuk ook zo gegaan." Toen Marco het wrakstuk vond, lag het verstrikt in een vissersnet. Omdat 'het leek op een vliegtuigvleugel', hield de strandvonder het apart en bracht hij het naar de werkplaats. Daar bevrijdde hij het uit het net. Tekst gaat verder onder foto:

Bunkermuseum Egmond

Bijzonder Het nieuws over het wrakstuk kwam algauw terecht bij de dorpskrant Dorpsgenoot, waarna Martijn Visser van het Bunkermuseum Marco belde: "Hij zag toen dat het van een Britse bommenwerper is." Dat is best bijzonder, vertelt Martijn: "Ik heb wel vaker meegemaakt dat mensen met aangespoelde stukken aluminium bij me komen, maar meestal kun je dan niet meer herleiden van welk type toestel het is." Dankzij het typenummer op het wrakstuk kan dat dit keer wel.

Quote "Halifax-bommenwerpers deden hun werk tijdens de Tweede Wereldoorlog uitstekend" Martijn Visser, Bunkermuseum Egmond aan Zee

"We weten zeker dat het om een Engels toestel uit de Tweede Wereldoorlog gaat", vertelt Martijn. "Op een stempel die op de binnenkant te zien is, staan de letters 'AM' en een kroontje." Die letters staan voor 'Air Ministry'. "Dat was In WOII verantwoordelijk voor het planmatig uitvoeren van bommenwerpvluchten." Betrouwbaar toestel Een andere aanwijzing dat het om een bommenwerper gaat, is volgens Martijn het feit dat bij het wrakstuk een klein stukje raam te zien is. "Een klein toestel voor een persoon had geen raampjes aan de zijkant. In dit geval kon de bommenwerpcrew uit het raampje kijken."

Quote "Of de zeven bemanningsleden het hebben overleefd, daar kunnen we alleen maar naar gissen" MARTIJN VISSER, BUNKERMUSEUM EGMOND AAN ZEE

Hij denkt dat het gaat om het merk Halifax: "Dat was een viermotorig zware bommenwerper", vertelt Martijn. "Die heeft gedurende de Tweede Wereldoorlog uitstekend werk gedaan." Het is volgens hem dan ook een merk waar bemanningsleden graag mee vlogen: "Het was gewoon een ontzettend betrouwbaar toestel."

Hoe het vliegtuig aan zijn einde is gekomen, is waarschijnlijk nooit te achterhalen, vertelt Martijn. "We zullen dan ook niet achterhalen wie de bommenwerper bestuurden. We weten dat er zeven bemanningsleden in een Halifax zaten. Maar of ze zijn omgekomen of nog konden ontsnappen door eruit te springen, daar kunnen we alleen maar naar gissen." Op dit moment wordt nagegaan hoe het wrakstuk zo goed mogelijk kan worden bewaard. Daarna zal het worden tentoongesteld in het Bunkermuseum.

Bunkermuseum Egmond

Lees ook Noordkop & Texel Opgedoken voorwerpen uit Slag in de Javazee naar Marinemuseum Den Helder