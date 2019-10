Unieke oorlogsvondst in Schoorl: 260 identiteitsplaatjes van Nederlandse militairen

SCHOORL - In Schoorl is een bijzondere vondst gedaan uit de begindagen van de Tweede Wereldoorlog. In een tuin zijn 260 identiteitsplaatjes van Nederlandse militairen opgegraven, die gelegerd waren in toenmalige Kamp Schoorl. De vinders zijn nu op zoek naar de achtergrond van de namen op de enorme hoeveelheid plaatjes.

Op 15 mei 1940 capituleerde Nederland voor de nazi-overheerser. De capitulatie werd gevolgd door bevel aan de Nederlandse militairen om het de vijand zo moelijk mogelijk te maken. Dat gebeurde ook in Schoorl en omgeving, waar onder meer het voormalige vliegveld Bergen onder water werd gezet.

Ook moesten militairen hun naamplaatjes inleveren bij hun meerderen. De officieren, die ze samen met belangrijke papieren verbranden en of verborgen hielden voor de vijand. Zo gebeurde het ook bij de in Schoorl gelegerde 21e infanterie regiment.

Het regiment is na de capitulatie nog enkele dagen krijgsgevangene geweest in het eigen Kamp Schoorl. Dit is hetzelfde kamp dat later in de oorlog door de nazi's is gebruikt als doorgangskamp waar de eerste joden na de razzia's zijn opgesloten.

Vondst

Een paar weken geleden kwamen er, letterlijk, 260 naamplaatjes boven de grond. Ze lagen diep onder de grond in de tuin achter de voormalige woning van de commandant van het 21e infanterie regiment. De namen zijn nog leesbaar, omdat ze zijn beschreven met een soort zuur.

Na de vondst zitten Stichting Egmond '40-'45 en Museum Vliegveld Bergen met een aantal vragen: Wie waren deze soldaten? Wat hebben ze gedaan in mei 1940? En is er nog familie die foto's of andere informatie heeft?

Er is inmiddels contact met een zoon van een voormalige soldaat uit Egmond aan Zee. Maar de hoop is dat er meer plaatjes op hun plek zullen vallen. Wie meer informatie heeft of wil hebben over de vondst kan contact opnemen met een van de stichtingen via de linkjes in dit bericht.