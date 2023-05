Ook voor verongelukte Hanneke hangen vlaggen halfstok in Rembrandtkwartier

Wie door het Rembrandtkwartier in Alkmaar loopt, zal een brok in de keel krijgen. Amper een week nadat de vlaggen voor een buurtgenootje zijn opgeborgen, hangen ze in de straat van Hanneke alweer halfstok. De 57-jarige geliefde vrouw verongelukte zondagmiddag tijdens haar passie zweefvliegen.

Privéfoto

Tussen de bloeiende bloesembomen hebben tientallen buren weer hun steun betuigd aan de nabestaanden van Hanneke. Dit deed de wijk ook al massaal toen een 5-jarige meisje uit de buurt op 15 april verongelukte om de hoek. Haar afscheid was een week later en het verdriet zit nog bij iedereen heel hoog. ""Dat was een drama. Een jong kind. Iedereen stond hier met ballonnen." Een van de buren die de vlag nu weer heeft hangen noemt de Alkmaarse Hanneke 'een boegbeeld'. Vlakbij een zweefvliegveld nabij Arnhem is ze neergestort. Ze was lid van Eerste Zaanse Zweefvlieg Club uit Castricum. "Zij en haar man zijn een stel waar iedereen mee verbonden is. We zijn in shock hier."