Motorrijder dodelijk bakfietsongeluk blijft verdachte in onderzoek, rijbewijs ingenomen

De verdachte motorrijder (26) uit Alkmaar, die afgelopen zaterdag betrokken was bij het dodelijke ongeluk aan de Nicolaas Beetskade, mag het onderzoek in vrijheid afwachten. Bij de botsing tussen de motor en een bakfiets kwam een 5-jarig meisje om het leven. "Zijn rijbewijs is ingevorderd", laat de politie weten.

Zaterdagmiddag kwam de 26-jarige Alkmaarder op de Nicolaas Beetskade in botsing met een bakfiets met daarin een 5-jarig meisje. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen.

Ook de motorrijder raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Na zijn ontslag is hij aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het bureau. Er werd een blaas- en speekseltest bij hem afgenomen, maar die was negatief. "Hij is heengezonden en blijft verdachte in het onderzoek", verklaart een politiewoordvoerder.

Getuigen en camerabeelden

Wat er die noodlottige middag precies is gebeurd, zoekt de politie nog uit. "We horen nu getuigen, we kijken camerabeelden uit, samen met het sporenonderzoek helpt dat om te reconstrueren wat daar is gebeurd. De uitkomsten zullen nog enige tijd vergen om tot een conclusie te komen."

Een dag nadat het meisje overleed, werd voor haar een speciale gedenkplek ingericht. Op de plaats van het ongeluk liggen bloemen en kransen, kaarsjes en brieven.