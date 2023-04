Tientallen vlaggen halfstok in Alkmaar voor overleden 5-jarig meisje

In het Alkmaarse Rembrandtkwartier hangen tientallen vlaggen halfstok. Buurtbewoners hebben de vlaggen opgehangen voor het 5-jarige meisje dat zaterdag om het leven kwam tijdens een noodlottig ongeluk.

De vlaggen, soms in combinatie met één of meerdere bloemen, zijn halfstok gegaan in de buurt Rembrandtkwartier, tussen de wijken Bergermeer en Hoefplan.

Gistermiddag werd door geschokte buurtbewoners al een gedenkplek voor het kind opgericht, waar ze samenkomen om te rouwen en steun aan de nabestaanden te betuigen.

