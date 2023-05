Noordkoppers rennen met bevrijdingsvuur van Wageningen naar Schagen: "Heel bijzonder"

Er is dit jaar weer een groep hardlopers die het officiële bevrijdingsvuur op 4 mei van Wageningen naar Schagen brengt. Het team 'De Noordkoppers' start net na middernacht en brengt de fakkel in estafettevorm richting het eindstation: De Markt in Schagen. Voor organisator Co Wiskerke is het belangrijk dat deze traditie in stand wordt gehouden.

Midden in de nacht via fiets- en bospaadjes van Wageningen naar je eigen gemeente hardlopen: je moet het maar durven. Een groep van 18 hardlopers uit regio Schagen gaat deze uitdaging, net als 87 andere groepen in Nederland, aan. In totaal is het zo'n 147 kilometer, maar de deelnemers wisselen elkaar steeds even af zodat er ook uitgerust kan worden. "Maar ik denk dat iedereen wel een halve marathon, dus zo'n 21 kilometer, zal rennen", vertelt organisator Co Wiskerke.

Voor Co is het niet voor het eerst dat hij met een groep hardlopers uit Schagen naar Wageningen afreist. "De eerste keer was volgens mij in 2013", vertelt hij dan ook. En sindsdien weet Co, die zelf veteraan is, elk jaar weer genoeg deelnemers te vinden om mee te doen.

"Ik ben in militaire dienst geweest en heb een paar uitzendingen gedaan. Ik weet dus ook hoe het is om geen vrijheid te hebben', vertelt Co. Daarom is het voor hem erg belangrijk om deze traditie in stand te kunnen houden. "Je hecht er steeds meer waarde aan om die vrijheid door te geven, want dat is niet vanzelfsprekend."

Alle leeftijden

De groep bestaat uit leden van atletiekverenigingen in en rondom Schagen. Extra getraind wordt er niet, maar enige ervaring is wel vereist aangezien er flink wat kilometers gelopen moet worden. Verder is de groep erg divers, en dan vooral in leeftijd. "De oudste is een jaar of 77 en de jongste 27", aldus Co.

En die zullen allemaal flink door moeten stappen, want de in totaal 147 zal binnen 12 uur afgelegd moeten worden. Dat is een pittig tempo van gemiddeld 12,5 kilometer per uur", legt organisator Co uit.

Tekst gaat door onder de foto.