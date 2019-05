Atleten Wieringemeer halen voor eerste keer bevrijdingsvuur naar Hollands Kroon

WIERINGERWERF - Achttien atleten van Atletiekvereniging Wieringermeer vertrekken komende nacht vanuit Wageningen met het bevrijdingsvuur richting Wieringerwerf. Het is de eerste keer dat het vuur door hardlopers naar de gemeente Hollands Kroon wordt gehaald.

Ze lopen in tweetallen en wisselen elkaar om de drie kilometer af. "We zijn er helemaal klaar voor!", vertelt Ellis Wagenaar. Echt getraind hebben ze niet, al hebben ze nog wel in estafette meegedaan aan de 60 van Texel.

Vanaf middernacht vertrekken lopers vanuit Wageningen naar hun eigen woonplaats. Wagenaar kwam met het idee om er aan mee te doen: "Ik was vorig jaar bij de aankomst en Schagen en dacht: 'Ik wil ook mee doen', en daarna dacht ik: 'Ik kan het ook zelf organiseren!'"

Lees ook: Dodenherdenking in 't Gooi: herdenkingen, stille tochten en kransleggingen



Snel bij elkaar

Er was meteen enthousiasme binnen AV Wieringermeer om mee te doen. Al snel was er een groep van 18 atleten bij elkaar. "We hadden onlangs nog wel twee afvallers door blessures maar er hebben zich meteen alweer twee nieuwe kandidaten aangemeld."

Clubhuis

De tocht voor AV Wieringermeer zal via Amsterdam, Hoorn en Middenmeer gaan. In Wieringerwerf worden de hardlopers rond 15.45 uur verwacht bij het eigen clubhuis. Vanaf daar gaan ze dan naar café Bij de Buren waar de burgemeester en wethouder om 16.00 uur het vuur van de lopers in ontvangst zullen nemen.