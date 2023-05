Officieel Bevrijdingsvuur in estafette naar Hoogwoud: "We zoeken nog 20 lopers"

Het officiële Bevrijdingsvuur wordt op 4 mei vanuit Wageningen naar Hoogwoud gebracht. In estafettevorm wordt het vuur overgedragen aan verschillende lopers, om de vlam op Bevrijdingsdag in de gemeente Opmeer te krijgen. "We hebben het schema nog niet rond", vertelt Wiebo Beenen. "We kunnen nog zeker 20 lopers gebruiken."

Het Bevrijdingsvuur wordt op 4 mei om 19.30 uur ontstoken bij Hotel De Wereld in Wageningen. Vanuit daar wordt de vlam verspreid naar bijna alle delen van Nederland. Ook Opmeer haalt het vuur naar de gemeente, en hopen na de estafettetocht op Bevrijdingsdag om 15.00 uur aan te komen. De finish van de tocht is bij De Weijver.

Vijftig mensen hebben zich aangemeld. Maar vooral de nachtelijke uren zijn nog niet allemaal ingevuld, vertelt de opbouwwerker bij de gemeente Opmeer aan WEEFF. "Daar blijkt nog weinig animo voor te zijn. We hopen dan ook dat mensen zich nog willen opgeven om het Bevrijdingsvuur naar Hoogwoud te halen."

Iedereen die dat wil kan zich opgeven op de website van de Vrijheidsestafette. Hierbij maakt het niet uit of je zelf uit de gemeente Opmeer komt om mee te lopen, of dat je in een andere gemeente woont. "Iedereen is welkom zich aan te melden", zegt Wiebo. "Het maakt niet uit hoe oud je bent, en of je alleen of met anderen samen wilt lopen."

Eerste keer

De gemeente heeft voor een estafette gekozen, omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is. "Meer en meer bevolkingsgroepen hebben hier mee te maken. Er zullen dan ook vanuit de gemeente Opmeer mensen met andere nationaliteiten meelopen."

Vanaf hotel De Wereld wordt ieder jaar het officiële Bevrijdingsvuur ontstoken bij verschillende estafettelopers. Voor de eerste keer wordt de vlam ook naar Hoogwoud gebracht. Een tocht van ongeveer 130 kilometer lang. Beenen vertelt dat de nacht van 4 mei op Bevrijdingsdag een bijzondere gaat worden.

Alle deelnemers aan de estafette lopen een etappe van ongeveer acht kilometer. "Het is nog even afwachten hoe dat gaat verlopen, omdat we er dus geen ervaring mee hebben. Maar bijzonder gaat het zeker worden", licht Wiebo Beenen toe. "Met een busje worden de lopers naar de plek gebracht waar ze moeten starten bij de estafette. Nadat ze klaar zijn worden ze een paar kilometer verder ook weer opgehaald en naar huis gebracht."

Laatste kilometers samen

De estafettelopers kunnen er voor kiezen om de afstand te lopen, of af te leggen met een speciale loopfiets. Vanaf Zandwerven worden de laatste kilometers naar Hoogwoud met een grote groep gelopen. "Dat willen we met zoveel mogelijk deelnemers doen, om uit te komen bij De Weijver", vertelt Beenen. "Op deze plek wordt ook altijd gefinisht met de Tour de Fris, Tour de Classique en Tour de Heroes."