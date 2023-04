Muziek, lekker eten en indringende verhalen tijdens 'Meet and Eat' in Haarlem

Twintig Haarlemmers en twintig vluchtelingen die op de opvangboten in de Waarderpolder in Haarlem verblijven, zaten woensdagavond keurig om en om aan tafel in buurtrestaurant Turqoise. Tijdens de 'Meet and Eat' leerden ze elkaar kennen en werd er heerlijk gegeten. Verslaggever Rob Wtenweerde at een hapje mee.

Tafelgenoten Meet and Eat Haarlem - NH Nieuws / Rob Wtenweerde

De avond wordt georganiseerd door de betrokken Haarlemmers Sofia Merrouni, Frank Richert en Dick Hagoort. "Dit is de zesde bijeenkomst die we hebben gehad", vertelt Hagoort. "Het is reuzegezellig. Ik krijg van de Haarlemmers en de vluchtingen elke keer te horen dat ze zo'n bijeenkomst erg fijn vinden." Allemaal individuen Hagoort vervolgt: "Weet je: we hebben allemaal wel een beeld bij het begrip 'asielzoeker', maar als je gewoon met mensen aan tafel zit, dan zijn het allemaal individuen. Net als jij en ik. Met allemaal hun eigen geschiedenis, karakter, persoonlijkheid en humeur. Het is best verrassend als je dat ontdekt."

"Ik vond het best spannend toen ik hier kwam, maar het is echt enorm geslaagd" Haarlemmer Jacqueline de Veer

Jacqueline de Veer is één van de twintig Haarlemmers die aanschoof in het restaurant aan het Prinses Beatrixplein, dat door vrijwilligers wordt gerund. "Voor mij is dit een enorm geslaagde avond. Ik was een beetje zenuwachtig toen ik hier naartoe ging. Ik vond het best spannend, maar als ik deze ontzettend vrolijke en lieve mensen zie, daar word ik echt blij van. Het is enorm geslaagd." "Je denkt dat je de verhalen van vluchtelingen wel kent van documentaires en talkshows op televisie. Maar hier spreek je mensen echt en je hoort waarom ze hier naartoe zijn gekomen. Mensen uit Iran die mee hebben gedaan aan de demonstraties en nu hierheen moesten vluchten." Backgammon De Veer lacht: "En het levert nu al langdurige contacten op. Ik zat hier met een heel vriendelijke jongen uit Syrië en een dame uit Iran te kletsen. Toen bleek al snel dat we allemaal van spelletjes houden, van backgammon bijvoorbeeld. Dus we willen snel een spelletjesavond houden en een keer met elkaar een hapje gaan eten op de Botermarkt."

Meet and Eat Turqoise Haarlem - NH Nieuws / Rob Wtenweerde

De verslaggever zit aan tafel met een echtpaar uit Iran: Hossein en Mahsa. Ze zijn jong en hoogopgeleid en wonen nu zo'n zes maanden op het opvangschip in de Waarderpolder. Hossein is professioneel fotograaf en laat wat van zijn indrukwekkende kunst zien op zijn telefoon. Hij wil niets liever dan ook hier in Nederland aan de slag te kunnen als fotograaf.

"Iedere dag worden er in Iran jonge mensen vermoord door de overheid" vluchteling Mahsa

"Ik werkte in Iran als fotograaf, maar ik heb ook een documentaire gemaakt over de demonstraties tegen het regime. We deden zelf ook mee aan de demonstraties en daarom zoeken ze ons. Als ze mij in Iran oppakken, ben ik dood", sombert Hossein. Zijn vrouw Mahsa vult aan: "Er is in Iran geen enkele vrijheid meer. Ze zijn gek. Iedere dag worden er jonge mensen vermoord door de overheid. Schoolmeisjes worden vergiftigd. Wij hebben het geluk dat we hier veilig zijn." Haring Hamsa en Hossein worden tijdens de Meet and Eat door twee Haarlemmers uitgenodigd om samen naar het strand te gaan als het wat warmer weer is. "Je bent pas een echte Haarlemmer als je bij een viskar een haring naar binnen hebt laten glijden", glundert de één. "Ik lust eigenlijk geen haring", bekent de ander. Mede-organisator Frank Richert is blij. "Je merkt dat de vluchtelingen van elkaar horen dat dit leuke avonden zijn. Ze komen nu ook veel makkelijker. De mensen op de boot zijn dankbaar dat ze nu in veiligheid worden opgevangen, maar het is ze wel een doorn in het oog dat de hele asielprocedure zo lang duurt. Ze mogen pas na een half jaar werken en tot die tijd is het leven wel erg geestdodend voor ze. Ik hoop dat ik ze in die tijd met de Meet and Eat een beetje kan helpen. De Haarlemmers waar we nu uit putten, komen eigenlijk voornamelijk uit onze eigen vrienden- en kennissenkring, maar iedere Haarlemmer is meer dan welkom. De volgende bijeenkomst is eind mei, opnieuw hier in Turquoise."

John Balm - NH Nieuws / Rob Wtenweerde