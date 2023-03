Mislukte appeltaart? Fouten maken mag in buurtcafé Turquoise in Parkwijk

De wind waait maandag woest rond het Prinses Beatrixplein, maar in de lunchroom op de hoek waait een frisse lentebries. Vrijwilligers van Stichting Turquoise en de Wereldkeuken poetsen en boenen deze week alsof het een lieve lust is. De grote lenteschoonmaak staat voor de nieuwe samenwerking tussen de beide organisaties.

Vrijwilligers lunchen samen tussen het poetsen en opruimen door. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

Afgelopen zomer trok de Wereldkeuken die eerder bij de Pletterij aan de Lange Herenvest zijn plek had, in bij lunchroom Turquoise op het Prinses Beatrixplein. ”Het was even aftasten hoe de samenwerking zou verlopen. Met de verhuizing kwamen er nieuwe spullen en nieuwe mensen bij. Na de eerste paar maanden is het nu tijd voor een nulmeting”, legt coördinator en bestuurder Jacky van den Bosch uit. “We gaan terug naar de basis van waaruit we werken.” Samen ramen lappen, vloeren schrobben en overbodige spullen de deur uitwerken. En dan opnieuw de boel inrichten. Letterlijk en figuurlijk met elkaar de schouders eronder zetten, is het uitgaanspunt van Turquoise en de Wereldkeuken. De veilige haven zijn voor mensen met verschillende achtergronden, een werkplek voor een ieder met een afstand tot een reguliere baan. Waar taallessen en koken hand in hand gaan. Tekst gaat verder onder de foto

De buurtbewoners weten de lunchroom goed te vinden. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

Maar waar ook de buurtbewoners hun kop koffie drinken, hun laptop uitklappen of die vergaderruimte boeken. En waar ze aan het eind van de middag heen rennen voor een afhaalmaaltijd voor een kleine prijs. “Wij vervullen een belangrijke sociale functie in de buurt. Alle kleuren, maten en achtergronden zijn hier welkom.” En dat is precies wat Turquoise en de Wereldkeuken wil zijn: een ontmoetingsplaats voor de buurt waar iedereen welkom is. Een groep vrouwen met een niet-westerse achtergrond die buurtlunches verzorgden, zocht in 2014 een plek om ook avondmaaltijden te koken. Zo ontstond de sociale onderneming Turquoise. De kok (die anoniem wil blijven) is er vanaf het eerste uur bij.

''Turquoise voelt als een huis. Ik kom hier altijd blij vandaan" Vrijwilliger

Toen haar kinderen naar school gingen, wilde ze een plek om buitenshuis gerechten te maken voor andere vrouwen en vooral ook om de Nederlandse taal te leren. “Bij Turquoise leerde ik gerechten koken uit allerlei landen en naast me stond de taalcoach. Zo leerde ik de taal en koken.” Thuis lachen de kinderen weleens om haar formuleringen, maar bij Turquoise is ze niet bang om fouten te maken. ‘’Turquoise voelt als een huis. Ik kom hier altijd blij vandaan. De contacten met allerlei soorten mensen vind ik heel fijn.” Tekst gaat verder onder de foto

Heerlijke gerechten uit allerlei landen. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

Zelf kwam Jacky als bestuurder aan boord, maar toen de vorige coördinator wegging en zij tijd had, stapte zij ook in de functie van coördinator. Bovendien is ze leermeester in de horeca en kan ze zodoende de mensen begeleiden. ‘’Hier werken mensen met niet-aangeboren hersenletsel, stagiaires van de mbo-horeca opleiding, maar ook middelbare scholieren die een maatschappelijke stage lopen. Fouten maken mag hier. Een van onze medewerkers bakt altijd een appeltaart. Als het goed gaat, verkopen we het, maar het kan voorkomen dat het mislukt. Dat kan en mag gebeuren.” 150 afhaalmaaltijden Het buurtcafé dat gesubsidieerd wordt door verschillende fondsen, was ook in de coronaperiode van onschatbare waarde voor Parkwijk. Meer dan 150 afhaalmaaltijden per dag gingen er over de toonbank. ‘’De buurtbewoners haalden hier regelmatig gerechten om zo toch even het huis uit te kunnen en contact te maken met anderen.” Tekst gaat door onder de foto

Turquoise is een belangrijke ontmoetingsplaats in Parkwijk. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma