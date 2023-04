Op een kleedje, plein of in de kroeg: waar in de regio Alkmaar vier jij Koningsdag?

Ga jij je gehuld in oranje, met heel veel bier, bezatten op het plein en in de kroeg of trek je liever met je oude meuk en kleedje naar de vrijmarkt? In regio Alkmaar valt er tijdens Koningsdag weer zat te beleven. Laat je inspireren door de volgende tips die NH op een rij heeft gezet.

Ook op het Hofplein, Waagplein, de Platte Stenenbrug, de Paardenmarkt en Ritsevoort barst het feest weer los. In Hal25 gaat het tot 2.00 uur 's nachts door. Wie liever uitbrakt na Koningsnacht, kan languit in een ligstoel, met de voeten in het zand bij Stadsstrand De Kade.

Op Koningsdag wordt er in elke gemeente in de regio groot feest gevierd. Zo wordt er in Alkmaar op P8 van het AFAS Stadion tijdens Oranje Koningsdag opgetreden door artiesten als Maan, Boef en Claude.

Looproute Alkmaar

In de Alkmaarse binnenstad is er vanwege de drukte in het horecagebied bij het Waagplein en de Platte Stenenbrug een looproute gemaakt met in- en uitgangen. Het Waagplein bereik je via de Houttil, de Peperstraat, de Marktstraat en de Mient. Via diezelfde straten en via de Schapenbrug en de Magdalenastraat kun je het plein verlaten.

Via het Verdronkenoord (zijde Bierkade) is de Platte Stenenbrug te bereiken. Via de Hekelstraat, de Bloemenschuit en de Visbanken kun je het gebied weer verlaten. In de binnenstad kun je uiteraard de populaire vrijmarkt weer bezoeken.