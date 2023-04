“Kan ik er nog naast denk je?” Vrijmarkt Alkmaar al in volle gang

In Alkmaar is de Koningsdag-vrijmarkt vandaag al heimelijk begonnen. In het centrum liggen de spullen al uitgestald, en hier en daar worden er al zaken gedaan. Officieel mag dat vanaf 15.00 uur, maar daar houdt niet iedereen zich aan.

Met wat dozen in handen vraagt een vrouw: "Kan ik er nog naast, denk je?". Een oranje streep markeert het einde van het vrijmarktgebied. Aan één kant van die grens staat het vol, aan de andere kant is uiteraard nog plek, ziet mediapartner Alkmaar Centraal die een ronde door het centrum maakte.

Alkmaar maakt zich op voor de viering van Koningsnacht en Koningsdag. In de binnenstad is al veel oranje te zien, Ook de vrijmarkt krijgt steeds meer vorm, en proberen verkopers die er niet heel vroeg bij waren alsnog een plekje te vinden.

"Fotografeer je mijn etalage ook even?", grapt een winkelier in de Koorstraat. Hij heeft wel plezier in de reuring die Koningsnacht en Koningsdag brengen. "Ik gooi mijn winkel om een uur of drie, vier dicht hoor," zegt hij. "Anders gaat het toch maar door elkaar lopen. En dan drink ik ook gezellig een biertje."

Op het Kerkplein wordt gewerkt aan de kinderkermis. Het Ritsevoort is net als andere jaren overdekt en volgebouwd met tappunten en een podium. De stad is klaar voor het feest. "Voor ons is het gewoon een werkdag", reageert een barmedewerker. "Maar het is wel lekker doorwerken dit. En je ziet natuurlijk toch een hoop bekenden."

Warm is het niet. Het Rode Kruis waarschuwt zelfs voor een koude nacht: "Laat kinderen niet op de grond zitten". Maar op de vrijmarkt-in-opbouw maken mensen zich geen grote zorgen. Het zal vast ouderwets gezellig worden, verwacht men. Dan maar met een winterjas over de oranje jurkjes en shirtjes heen.