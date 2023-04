Deuren van leegstaand Westfries Museum in Hoorn eenmalig geopend: "Unieke ervaring"

Het Westfries Museum in Hoorn wordt aankomend weekend eenmalig geopend voor publiek. Op zaterdag en zondag is het mogelijk door de lege expositieruimtes te lopen, die eerder volhingen met schilderijen. "Door vertraging in het proces kunnen we bezoekers eenmalig een uniek kijkje geven in het lege museum. Dit is een kans die we Hoorn niet willen ontnemen", vertelt woordvoerder Marian Vleerlaag.

In het monumentale pand van het museum aan de Roode Steen vindt komende maanden een grootschalige renovatie plaats. Hierbij wordt er niet alleen een nieuwe kelder gebouwd, maar wordt het museum ook verduurzaamd en toegankelijker gemaakt voor mensen met een handicap.

Omdat er meer tijd nodig is voor de uitwerking van verschillende bouwtechnische details en juridische zaken, kan de aannemer nog niet aan de slag. Het museum anticipeert daarop, door het publiek gratis de kans te geven om te komen kijken in het lege monumentale complex.

Openstaande kasten zonder inhoud, kale wanden met contouren waar tot voor kort schilderijen hingen: een unieke mogelijkheid om het museum eens op een andere manier te beleven, zegt Marian Vleerlaag van het Westfries Museum. "In de Schutterzaal, waar de 'Nachtwacht van Hoorn' hing, kun je nu goed zien dat er in de loop der jaren keurig nieuwe verf langs de schilderijen is geverfd."

Maar bijvoorbeeld ook op de Roode Steen 15, dat dit niet weekend niet open is, wordt een blik op het verleden geworpen. Achter een stuk muur dat weggehaald is kwam een oud behang tevoorschijn, dat "ergens in de jaren 1800" door de behanger is voorzien van een datum en handtekening. "Alle lagen van de oude tijd komen tevoorschijn", zegt de woordvoerder. "Dat is soms heel bijzonder om te zien."

Video-projecties

Toch is het Westfries Museum niet helemaal leeg het aankomende weekend. "Via een beamer zullen er allerlei beelden op de muren geprojecteerd worden", legt Vleerlaag uit. "Zoals de nieuwe indeling van het Westfries Museum, en hoe alle stukken eerder uit het pand verhuisd zijn naar het depot in Zwaag."

"Daarnaast laten we foto's zien met de oude indeling en meubels die in het museum hebben gestaan", gaat ze verder. "Zo krijg je een indruk van het verleden, en van de toekomst die het museum tegemoet gaat."

Gratis toegang

Het museumpand aan de Roode Steen is op zaterdag en zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Om de lege indeling van het Westfries Museum te bekijken hoeft geen ticket betaald te worden, of een tijd te worden gereserveerd. "We vinden het een mooie gelegenheid om iedereen door een leeg museum te laten struinen", vertelt de woordvoerder. "We hebben alles nog aangehouden zoals het was nadat de stukken zijn verhuisd. Dit is een kans die we de stad Hoorn niet willen ontnemen."