Grote renovatie Westfries Museum in Hoorn loopt jaar vertraging op en wordt duurder

De grootscheepse renovatie van het Westfries Museum in Hoorn gaat langer duren dan verwacht. Dat heeft de gemeente Hoorn vandaag bekendgemaakt. Door de vertraging gaat het Hoornse museum naar alle waarschijnlijkheid pas een jaar later open. Ook verwachten ze dat de kosten voor de renovatie hoger zullen uitvallen. Het is niet bekend hoeveel duurder dit zal zijn.

Met de grote renovatie van het Westfries Museum wordt niet alleen de fundering onder het monumentale pand aangepakt en een nieuwe kelder geplaatst. Ook was dit voor het museum een mooie gelegenheid om te verduurzamen, met het oog op de toekomst.

De renovatieplannen hebben nu echter een fikse vertraging opgelopen. Volgens de gemeente komt dit omdat er meer tijd nodig blijkt om de plannen met Stichting Monumentenbezit, die eigenaar zijn van de Roode Steen nummer 1, een deel van nummer 16, en de Achterom 6, af te stemmen.

Noodzaak

"De stichting kan zich vinden in de noodzaak van funderingsherstel en restauratie", vertelt een woordvoerder van de gemeente. "Over de uitwerking van andere ingrepen - met name op het gebied van verduurzaming, toegankelijkheid voor mindervaliden en de route in het museum - is echter nog geen overeenstemming."

De gemeente Hoorn en de stichting gaan zich samen met het Westfries Museum inzetten om tot een compromis te komen. Hiervoor hebben de ze extra mensen ingezet. "We wisten dat er een zeer ambitieuze planning lag", vertelt wethouder Axel Boomaars. "Vooral vanwege de deadline van landelijke subsidies. Gelukkig hebben we daar nu uitstel voor kunnen krijgen, en we hebben zelfs 1,5 miljoen aan extra subsidies gekregen van het Rijk en de provincie."

Toekomst

Volgens Boomaars zien ook zij het belang in voor de toekomst van het gebouw aan de Roode Steen. "Deze vertraging is een tegenslag, maar we blijven er samen de schouders onder zetten voor een goed eindresultaat."

Met alle onderzoeken die ook uitgevoerd moeten worden, wordt verwacht dat er aankomende zomer een goed beeld is, en er een overeenstemming is bereikt. "We gaan er vanuit voor de zomervakantie een akkoord te hebben. De totale vertraging zou dan ongeveer een jaar zijn."

Ook gaat het project door de opgelopen vertraging meer geld kosten. Het is niet bekend hoe veel extra geld er nodig is.