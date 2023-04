Bronzen kat Brammetje niet welkom op station Purmerend-Weidevenne

Er wordt flink gedoneerd voor een monument van stationskat Brammetje. Op dit moment is de teller 8.000 euro gepasseerd en dat is veel meer dan verwacht. "Het was een kat van iedereen", vertelt mede-initiatiefnemer van de crowdfundingsactie Daphne de Harde aan NH Radio. Veel mensen wilden dan ook dat de geliefde rode kater op het perron van station Purmerend-Weidevenne vereeuwigd zou worden, maar dat gaat niet gebeuren.

Stationskat Brammetje - fotograaf Purr.merend

Stationskat Brammetje was erg geliefd. De rode kater werd zeven jaar geleden voor het eerst opgemerkt op station Purmerend-Weidevenne. Vanaf zijn favoriete plekje, onder het bankje op het perron, begroette hij de reizigers. Met een uitzondering van vorige maand, want toen was de kater een paar dagen vermist. De 9-jarige kat was 'van iedereen' en daarom moet er volgens mede-initiatiefnemer Daphne de Harde een standbeeld komen. "Hij was er altijd!" Aan het aantal donaties te zien, zijn veel mensen het daarmee eens. Het zijn dan ook niet alleen de Purmerenders die geld overmaken, ook vanuit het buitenland wordt de portemonnee getrokken. Daphne: "Het geld wat we overhouden gaan we in overleg met de eigenaresse doneren. We weten nog niet welk doel. We zijn nu bezig met de locatie en het beeld." Beeld mag niet op het perron Het was de bedoeling om de stationskat op het perron te vereeuwigen, maar daar steekt NS een stokje voor. Daphne: "NS heeft een landelijk beleid dat zij geen gedenk monumenten op het perron plaatsen omdat dit voor machinisten die een aanrijdingen hebben meegemaakt heftig kan zijn als zij een monument zien. En dat begrijpen wij." Tekst gaat door onder de video.

In Memoriam stationskat Brammetje - NH Nieuws

Het is nog niet bekend waar het standbeeld dan wel komt te staan. De organisatoren zijn nog op zoek naar een geschikte locatie: "We zijn met de gemeente in gesprek." Schok voor veel reizigers Dat het met nieuws over de dood van de kater veel Purmerenders niet koud laat, bleek vorige week op het station Purmerend-Weidevenne. Het overlijden van de geliefde kat was daar het gesprek van de dag. "Het is een schok, ik dacht: het is niet waar. Hij was zo aaibaar", zegt een mevrouw tegen NH.



Luister hieronder de reacties vorige week op het station: