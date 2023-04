Geen vrijmarkt in Wormerveer door bureaucratie: 'Alles moet dichtgetimmerd worden'

Een lint en een kleedje is niet meer genoeg om Koningsdag veilig te kunnen vieren, dus veel comités krijgen te maken met lastige vergunningsaanvragen. Reden genoeg voor Michel Schermer uit Wormerveer om de vrijmarkt dit jaar niet te organiseren: "Ik ben er klaar mee. Ik ga het niet meer doen."

Koningsdag Marktplein 2019 - Michel Schermer

Sinds 2016 organiseerde Michel Schemer, zijn vrouw Amy en Ron met veel plezier de vrijmarkt op het Marktplein. "In het begin gingen we de avond ervoor alles afzetten. 's Avonds is het Marktplein zo goed als leeg." Dit kon de eerste jaren zonder bombarie, maar na een paar jaar moest er toch echt een vergunning aangevraagd worden. Verkeersplan "Op een gegeven moment moesten we een verkeersplan hebben." En dit kost volgens Michel naast tijd, ook veel geld. Buurtcentrum de Lorzie hielp het drietal hierbij. De vrijwilligers liepen op Koningsdag zelf dan rondjes om alles in de gaten te houden. "We hadden er best wel wat werk aan. Dan zorgde ik dat iedereen z'n troep weer meenam." Tekst gaat door

Dit jaar geen georganiseerde Koningsdag op het Marktplein - Michel Schermer

"Je bent verantwoordelijk als er iets gebeurd. Alles moet daarom dichtgetimmerd worden tegenwoordig." Michel legt uit dat je bijvoorbeeld de veiligheidsrekken via de gemeente moet regelen. "Je praat niet over honderd euro. Nou hoeven we het gelukkig niet uit eigen geld te betalen, maar het is een hoop geld en een hoop geregel." Dat het een hoop geregel is, herkent ook Niels Bolhoeve. Hij organiseert in hetzelfde dorp dit jaar voor de vijfde keer Kinderkoningsdag. "Je moet aan veel regels voldoen. Het veiligheidsplan is al 40 á 50 bladzijdes." Niels verwacht zo'n 6.000 bezoekers en daardoor moest hij zo'n acht verkeersregelaars mobiliseren. "Dat is pittig, maar we hebben ons goed laten informeren. En vorig jaar meegenomen." Veel vrijwilligers nodig In totaal zijn er voor Kinderkoningsdag zo'n zestig vrijwilligers nodig. Dit is een enorme uitdaging. "Dat is het allermoeilijkste", benadrukt Niels. Hij vertelt dat ze via een stichting mensen inzetten die bijvoorbeeld op een verblijfsvergunning wachten. "Het is lastig, maar het lijkt toch elk jaar goed te komen." Ook via social media hebben mensen zich aangemeld en vrijwilligers die voorgaande jaren meededen, zetten zich ook dit jaar weer in. Tekst gaat door

Het is Niels zijn grootste angst dat door een vrijwilligerstekort het feest niet door kan gaan. "Je merkt dit jaar dat een deel van de vrijwilligers van vorig jaar zijn afgehaakt." Hij denkt dat het een goed plan is via de gemeente stichtingen aan elkaar te verbinden. "Zo heb je bijvoorbeeld huttenbouw. Misschien kunnen we elkaar helpen." Hij doelt dan op een uitwisseling van vrijwilligers of spullen, zoals hun popcorn- en suikerspinapparaat. De Wormerveerder vindt het jammer dat Michel, Amy en Ron door alle bureaucratie de handdoek in de ring gooien. "Het moet gewoon een feestdag zijn." Hij geeft aan dat hun organisatie alleen het kinderdeel organiseert. Het lijkt hem mooi als iemand anders bijvoorbeeld iets voor jongeren zou organiseren. "Wij hebben die tijd niet om dat ook nog eens op te zetten", Niels voegt toe: "Het is een hoop werk, maar je haalt er wel veel voldoening uit." Andere plekken Michel organiseert dan wel niets dit jaar, hij gaat zeker niet thuiszitten. "Ik ga sowieso woensdagavond naar Krommenie. En donderdagmiddag ga ik in Saendelft kijken." Als hij tijd genoeg heeft, wil hij ook naar Assendelft. "Dat was een paar jaar geleden heel leuk." Niels hoopt vooral op mooi weer. "We hebben dit jaar springkussens. Volgend jaar willen we gaan vernieuwen. Daarom hebben we een ideeënbus neergezet. De beste ideeën komen van de mensen die komen."

Dit jaar geen Anna, Elsa en Olaf op het Marktplein - Michel Schermer