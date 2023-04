Raak de Vlag met Tom Overtoom: "Ik wacht op de beker"

In de jeugdopleiding van Ajax stond Tom Overtoom bekend als een heel groot talent. Via vele clubs belandde hij in de zomer van 2020 bij Telstar. Bij de Witte Leeuwen is hij de regisseur op het middenveld. Of zijn balvaardigheid op een hobbelig veldje in Diemen ook zo nauwkeurig is, zie je in een nieuwe aflevering van Raak de Vlag. "Ik wacht op de beker."