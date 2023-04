Raak de Vlag met Glenn Helder: "Heb een fiets op maat gevonden"

Wie kent Glenn Helder niet. De voormalig aanvaller van de Engelse topclub Arsenal is bekend bij jong en oud. Helder kende een roerig voetbalbestaan. Met de nodige hoogtepunten, maar ook diepe dalen. Zo speelde hij meerdere keren voor Oranje, maar raakte hij ook verslaafd aan gokken. Nu lacht het leven hem weer toe. En dat is ook te zien in een nieuwe aflevering van Raak de Vlag.